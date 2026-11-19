Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 19 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Desbaratan banda narco que vendía droga en la cárcel. Patricia Bullrich consiguió dictamen para suspender las PASO en las elecciones 2027. Vidal pidió que comience la obra de la represa sobre el río Santa Cruz y que la empresa china Gezhouba cumpla la Ley 90/10.

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CAYÓ UNA BANDA NARCO QUE OPERABA DENTRO DE LA CÁRCEL DE RÍO GALLEGOS. La investigación federal reconstruyó cómo ingresaban drogas a la Unidad 15 mediante visitas, dónde las ocultaban y cómo las comercializaban entre los internos. También se detectaron indicios de una posible complicidad de agentes penitenciarios.

EL GOBIERNO OBTUVO DICTAMEN PARA SUSPENDER LAS PASO. Neuquén votará el 14 de febrero, Chubut desdoblará sus elecciones y Santa Cruz espera la definición del nuevo Código Electoral.

VIDAL PIDIÓ AVANZAR CON LA OBRA DE LAS REPRESAS. El gobernador se reunió con autoridades de la empresa china Gezhouba y reclamó que se cumpla la Ley 90/10 para que el proyecto comience y se termine.

SANDRA CIPOLLA DESTACÓ EL POTENCIAL DE LA INDUSTRIA NAVAL. En el Foro Naval Internacional de Mar del Plata, la presidenta de SPI Astilleros sostuvo que el sector puede multiplicar su actividad y responder a las necesidades del país.

GONZALO ZAPICO PROYECTARÁ “IMPRENTEROS” EN PIEDRA BUENA. El cineasta participará del Festival Audiovisual con la presentación de su película.

VETERANOS DE MALVINAS HOMENAJEARON A LOS CAÍDOS DEL RÍO MURRELL. Durante su viaje a las islas, recordaron a Pedro Vojkovic, Alejandro Vargas, Manuel Zelarrayán y Carlos Hornos.

CHILE RECONOCIÓ QUE EL BUQUE DANSTAR DEBE PEDIR PERMISO A ARGENTINA. El vocero del Gobierno chileno se refirió al recorrido de la embarcación desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas.

EL COSTO DE VIDA SUPERA LOS $2 MILLONES EN RÍO GALLEGOS Y CALETA OLIVIA. La tapa pone el foco en la distancia entre la inflación y los salarios.

“CACHO” GUERRERO, EN MATEANDO CON CARLOS. El histórico futbolista local repasó su vida ligada al fútbol en una entrevista con Carlos Zapico.