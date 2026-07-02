Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 2 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Desesperada búsqueda de un marinero desaparecido en Puerto Deseado. Santa Cruz acordó una mejora salarial del 17,9% para los trabajadores de Salud. La minería consolidó un superávit de USD 3.258 millones en exportaciones. Jairo Guzmán participó del encuentro de legisladores de La Libertad Avanza con Javier Milei.

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Desesperada búsqueda de un tripulante desaparecido en Puerto Deseado. Juan Carlos Gutiérrez cayó al mar desde un buque pesquero y Prefectura despliega un amplio operativo con helicópteros, aviones y embarcaciones para intentar encontrarlo.

Provincia acordó una mejora salarial del 17,9% para los trabajadores de Salud y confirmó que los sueldos de toda la administración pública se abonarán el próximo 7 de julio.

La minería consolidó un superávit de USD 3.258 millones y continúa siendo uno de los principales motores de las exportaciones argentinas.

Jairo Guzmán participó del encuentro de legisladores de La Libertad Avanza con Javier Milei. La reunión se realizó en el marco de la estrategia legislativa del oficialismo para impulsar proyectos en el Congreso.

Emotivo adiós al obispo Joaquín Gimeno Lahoz. La comunidad despidió al histórico referente religioso durante una ceremonia en la Catedral San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia.