Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 26 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Demorados en Río Gallegos por tenencia de material de abuso sexual infantil. El presupuesto de Santa Cruz para 2027 prevé un déficit de casi $594.000 millones. La reforma electoral de Santa Cruz se tratará este jueves. El Papa León XIV nombró a Jorge García Cuerva coordinador internacional de la Pastoral Penitenciaria

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Seis demorados en Río Gallegos por tenencia de material de abuso sexual infantil. Los procedimientos se realizaron en el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia VII”, que registró 35 detenidos en Argentina y allanamientos en 16 países. Santa Cruz fue la segunda jurisdicción con más detenciones, detrás de CABA.

De perder el primer año a recibirse en la UTN: la historia de Fernando Sotelo. El joven logró completar su carrera universitaria después de atravesar dificultades y seguir las clases desde su bicicleta. Una historia de esfuerzo que comparte con su familia.

El presupuesto de Santa Cruz para 2027 prevé un déficit de casi $594.000 millones. El Ejecutivo presentó un cálculo de ingresos por $3,78 billones y gastos que proyectan ese resultado financiero.

El nuevo Código Electoral de Santa Cruz se tratará este jueves. La Legislatura tiene previsto debatir la iniciativa que definirá las reglas del sistema electoral provincial.

Nadia Ricci destacó el potencial productivo de Santa Cruz. La ministra de la Producción afirmó que la provincia genera energía y alimentos, dos recursos que tienen demanda en el mundo.

Diego Santilli confirmó que habrá sesiones extraordinarias. El jefe de Gabinete de la Nación lo anunció durante la presentación de su informe de gestión.

Santa Cruz registró 16 femicidios en 10 años y el 62,5% de las causas sigue sin resolución. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hubo movilizaciones en Río Gallegos, Las Heras y Caleta Olivia. En el norte provincial reclamaron justicia por Martina Ríos y Gimena Extremador.

El Papa nombró a Jorge García Cuerva coordinador internacional de la Pastoral Penitenciaria. El arzobispo de Buenos Aires asumirá una función de alcance internacional dentro de la Iglesia.

El magnate Joe Lewis aterrizó en pleno centro de Bariloche. El empresario llegó en helicóptero para realizar un trámite migratorio.