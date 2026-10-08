Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 8 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

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Murió Carla García Almazán La referente del patrimonio cultural de Santa Cruz dejó una huella en la conservación y la difusión de la historia provincial.

Descarriló un tren con 600 toneladas de carbón La formación de YCRT viajaba desde Río Turbio hacia Punta Loyola cuando volcó la locomotora y descarrilaron tres vagones. Claudio Vidal pidió que la Justicia investigue a fondo y la empresa presentará una denuncia ante la Justicia Federal.

Investigan un posible intento de femicidio en Río Gallegos La mujer acusada de secuestrar y torturar durante dos semanas a su expareja continúa detenida. La víctima habló con La Opinión Austral y reclamó que se la impute por tentativa de femicidio.

Investigan la ruta de la cocaína hacia Río Gallegos Una pareja de ciudadanos bolivianos fue demorada en Salta con casi 2 kilos y medio de droga en el estómago, antes de abordar un vuelo. La investigación busca establecer el destino del cargamento, que podría incluir Chile y Tierra del Fuego.

EVENPA 2027 busca potenciar a las pymes La iniciativa fue presentada en Buenos Aires como un espacio para impulsar los recursos y las pequeñas y medianas empresas de la Patagonia.

Luana Chamorro habló del Congreso Juvenil La referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz anticipó el encuentro provincial de jóvenes previsto para el 23 de octubre y lo definió como un ámbito de diálogo.

Buscan al carpintero que cruzó la frontera Juan Segundo Contreras Contreras habría llegado a Río Gallegos tras buscar una ruta alternativa para salir de Chile, donde tenía prohibido abandonar el país por una deuda alimentaria. La Fiscalía de Punta Arenas suspendió el despliegue de autoridades en Monte Aymond y su familia aún no logró contactarlo.