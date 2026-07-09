Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 9 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Milei llamó a los gobernadores a un nuevo Pacto de Mayo y Claudio Vidal participó del acto en Tucumán. ARA San Juan: condenaron a Claudio Villamide y absolvieron a los otros tres exjefes de la Armada.

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