Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 17 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

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ENCUENTRO SALCHICHA

Una decena de perros salchichas y sus dueños volvieron a reunirse en la Costanera de Río Gallegos.

RÍO GALLEGOS, LA CIUDAD MÁS CARA

Un informe de la Universidad Nacional San Juan Bosco estimó una canasta básica de $2 millones y ubicó a Río Gallegos como la ciudad más cara de la Patagonia para vivir.

GUANACOS EN SANTA CRUZ

La población de guanacos en la provincia se duplicó durante la última década, según los datos relevados.

PESCA MARÍTIMA

Santa Cruz registró desembarcos por 103 mil toneladas, en una actividad clave para la economía provincial.

BANCRUZ AL REGIONAL AMATEUR

El equipo bancario le ganó 3-2 a Racing de San Julián y consiguió la clasificación directa al Torneo Regional Amateur. “Somos los justos ganadores”, afirmó su entrenador, Carlos Oliva.

CONSTRUIR SANTA CRUZ

El relevamiento habitacional impulsado por el Gobierno provincial ya cuenta con 300 inscripciones.

SAN JUAN BOSCO

La comunidad de Río Gallegos celebró al patrono de la Patagonia con una procesión y una misa que reunió a familias enteras.

DOS DESAPARECIDOS EN RÍO GALLEGOS

Continúan los rastrillajes para encontrar a César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, desaparecido hace tres semanas, y a Alfredo Morales Roa, de 81, de quien todavía no hay pistas. En la búsqueda de César se utilizaron prendas para el rastreo con perros especializados.