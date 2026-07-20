Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 20 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Argentina cayó de pie en la final del Mundial 2026. Scaloni se emocionó y puso en duda su continuidad en la Selección: "Me duele en el alma". Tus lágrimas son las nuestras: el desconsuelo de Lionel Messi tras la derrota. A pesar del resultado, miles de argentinos salieron a las calles a agradecerle a la Selección.

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Argentina cerró una campaña histórica con el subcampeonato del Mundial 2026 y recibió el reconocimiento de todo el país

La Selección cayó 1-0 ante España en la final, pero volvió a emocionar a millones de argentinos con su entrega y competitividad. El encuentro marcó además el último Mundial de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Río Gallegos, Las Heras y Caleta Olivia despidieron con orgullo a la Selección Argentina tras la final del Mundial

Cientos de vecinos se reunieron en espacios públicos para agradecer la campaña del equipo nacional. Las manifestaciones reflejaron el cariño de los santacruceños por los jugadores y el cuerpo técnico.

Las históricas tapas mundialistas de La Opinión Austral fueron protagonistas en la Fan Fest de Palermo

La colección dedicada a la Selección Argentina y a los goles de Lionel Messi despertó gran interés entre los asistentes. El trabajo editorial recibió el reconocimiento de fanáticos durante la definición del campeonato.

Emilio Pittavino, kinesiólogo de Río Gallegos, integró el cuerpo técnico de la Selección Argentina durante el Mundial 2026

El profesional santacruceño formó parte del plantel que disputó la Copa del Mundo. Su participación representa un motivo de orgullo para Río Gallegos y toda Santa Cruz.

Lionel Scaloni expresó su emoción tras la final y dejó abierta la incógnita sobre su continuidad como entrenador

El director técnico confirmó que seguirá al frente de la Selección hasta diciembre. Sin embargo, reconoció que todavía no definió si continuará después de esa fecha.