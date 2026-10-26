Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 26 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desesperada búsqueda de dos hermanitos en Palermo Aike. Los niños, de 12 y 10 años, fueron arrastrados por la corriente del río mientras jugaban con amigos. Policía, Bomberos y Protección Civil realizaron rastrillajes, tareas de buceo y operativos con drones. La búsqueda se extendió durante la noche y se retomará a las 5.

El último adiós a Patricia Aguirre en Santa Cruz. Familiares, allegados y referentes de la militancia la despidieron en el cementerio, en una jornada marcada por la emoción y los recuerdos de su legado.

Abuelas de Plaza de Mayo distinguirá al abogado Ramón Torres Molina. El reconocimiento será para el expreso político de Santa Cruz.

Lula fue reelegido tras una remontada histórica en el balotaje. El presidente revirtió el resultado de la primera vuelta y Flávio Bolsonaro pidió la anulación de los comicios y rechazó la derrota.

Escorpión venció 3-1 a Boxing y se ilusiona en el Regional Amateur. El equipo ganó como visitante y quedó bien posicionado en la competencia para avanzar de ronda.

AOG Patagonia: la exposición energética alcanzó cifras récord. El evento registró 26.000 visitas y 3.200 rondas de negocios. Desde el IAPG destacaron el crecimiento en visitantes, expositores y superficie.