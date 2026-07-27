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Santa Cruz brilló en La Rural
El gobernador Claudio Vidal destacó el éxito de la participación provincial en la 138° Exposición Rural de Buenos Aires y resaltó el potencial productivo de Santa Cruz.
La promesa de Javier Milei al campo
El Presidente aseguró que la minería y la energía financiarán el fin de las retenciones, durante su discurso en la muestra rural.
Visita a Santa Cruz
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, adelantó que próximamente visitará al gobernador Claudio Vidal y elogió la belleza de la provincia.
Homenaje a un héroe de Malvinas
La hija de Fernando Alturria recordó a su padre en una emotiva entrevista con La Opinión Austral. Además, familiares, veteranos y vecinos participaron de una misa en su memoria.
Orgullo santacruceño
Matías Díaz volvió a subirse al podio entre los mejores del mundo al finalizar tercero en una prestigiosa competencia internacional de aguas abiertas en Canadá.
Luis Caputo, en exclusiva con Crónica
El ministro de Economía aseguró: “Se vienen muchos años de Argentina mejorando”.
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