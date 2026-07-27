Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 27 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El gobernador Claudio Vidal destacó el éxito de la participación de Santa Cruz en la 138° Exposición Rural de Buenos Aires. La promesa de Javier Milei al campo. El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, adelantó que próximamente visitará al gobernador Claudio Vidal. Homenaje a un héroe de Malvinas. La hija de Fernando Alturria recordó a su padre en una emotiva entrevista con La Opinión Austral. Matías Díaz hizo podio en Canadá. Luis Caputo, en exclusiva con Crónica.

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Santa Cruz brilló en La Rural

El gobernador Claudio Vidal destacó el éxito de la participación provincial en la 138° Exposición Rural de Buenos Aires y resaltó el potencial productivo de Santa Cruz.

La promesa de Javier Milei al campo

El Presidente aseguró que la minería y la energía financiarán el fin de las retenciones, durante su discurso en la muestra rural.

Visita a Santa Cruz

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, adelantó que próximamente visitará al gobernador Claudio Vidal y elogió la belleza de la provincia.

Homenaje a un héroe de Malvinas

La hija de Fernando Alturria recordó a su padre en una emotiva entrevista con La Opinión Austral. Además, familiares, veteranos y vecinos participaron de una misa en su memoria.

Orgullo santacruceño

Matías Díaz volvió a subirse al podio entre los mejores del mundo al finalizar tercero en una prestigiosa competencia internacional de aguas abiertas en Canadá.

Luis Caputo, en exclusiva con Crónica

El ministro de Economía aseguró: “Se vienen muchos años de Argentina mejorando”.