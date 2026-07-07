Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 7 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Argentina busca el pase a cuartos de final frente a Egipto. ARA San Juan: Entrevistas exclusivas a María Tolaba, hermana de un submarinista, y a Luis López Mazzeo, uno de los cuatro imputados por el hundimiento. Nuevo sistema electoral en Santa Cruz: uno por uno, los proyectos en la Legislatura. El Calafate: un joven murió tras chocar con su moto. Caso Maillo: cuestionan la prisión domiciliaria de Susana Reina.

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Argentina busca el pase a cuartos de final frente a Egipto

ARA San Juan: las defensas pidieron la absolución de los acusados

Entrevistas exclusivas a María Tolaba, hermana de un submarinista, y a Luis López Mazzeo, uno de los cuatro imputados por el hundimiento.

Nuevo sistema electoral en Santa Cruz: uno por uno, los proyectos en la Legislatura

Aprender 2025: Santa Cruz logró el mejor resultado en Lengua de los últimos diez años

El Calafate: un joven murió tras chocar con su moto

Amenazas con una tijera por una figurita en una escuela de Puerto San Julián

Caso Maillo: cuestionan la prisión domiciliaria de Susana Reina

Graciela Suárez contó cómo avanza su recuperación tras la amputación de su piern