Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 28 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

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Palermo Aike: encontraron una huella clave en el tercer día de búsqueda. Un testigo señaló el lugar del río Gallegos donde cayeron los hermanos José y Leo, de 10 y 12 años. El operativo suma más de 120 personas y seis buzos incorporados para reforzar las tareas en un sector con pozos de hasta siete metros de profundidad y corrientes subterráneas.

Más de 120 personas trabajan para encontrar a los hermanos. Los equipos de rescate concentran los rastrillajes en el tramo señalado por el testigo, mientras la familia pidió colaboración para dar con los niños.

Santa Cruz pisa fuerte en los Juegos de la Araucanía 2026. La competencia comenzó en Chile y Jeremía James Peronja ganó la medalla de oro en salto en alto por tercer año consecutivo.

“Néstor une”: homenajes a Kirchner en Río Gallegos. A 16 años de su fallecimiento, la militancia realizó actos en su ciudad natal, con ofrendas florales y recorridas por el mausoleo.