Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 4 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

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Vidal lanzó “En Comunidad”: entregarán 93 mil pares de zapatillas y 93 mil kits escolares. El programa para el ciclo lectivo 2027 también contempla 5 mil becas destinadas a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

El interventor de YCRT afirmó que el descarrilamiento fue intencional. En una entrevista con LU12 AM680, Pablo Gordillo se refirió al episodio ferroviario y sostuvo que la empresa necesita salir adelante. El gobernador Claudio Vidal también expresó su preocupación por lo ocurrido.

“Casa del horror”: declararon los hermanitos que sufrieron torturas. En una audiencia inédita ante el Tribunal Superior de Justicia, los niños dieron su testimonio sobre los maltratos y el aislamiento que padecieron. La acusación busca endurecer las penas de 12 y 7 años impuestas a su padre y su madrastra. La sentencia se conocerá el 4 de diciembre.

Santa Cruz y el Municipio de Río Gallegos se enfrentan en la Justicia por los residuos de Punta Loyola. La disputa por el impacto ambiental del basural llega hoy a una instancia judicial.

Caputo suspenderá los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027. La medida forma parte de un esquema de alivio fiscal para pequeñas y medianas empresas.

Santa Cruz recaudó más de $34.147 millones por el Impuesto a los Sellos. Ese monto corresponde a los primeros nueve meses del año.

“Al sur del cielo”: cuatro artistas muestran su mirada sobre el horizonte. Alejandra Harris, Noelia Cabassi, Sharon Bárcena y Diego Mazante protagonizan una propuesta cultural en Río Gallegos.

El Gobierno anticipó novedades sobre las represas. Desde la administración provincial señalaron que próximamente habrá información sobre el proyecto.