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Foro de La Libertad Avanza en Río Gallegos: incidentes antes del acto y fuerte respaldo a Jairo Guzmán. El evento estuvo marcado por agresiones, un ataque a un fotógrafo de La Opinión Austral y cruces políticos.
Argentina ya conoce a su rival en los cuartos del Mundial. La Selección enfrentará a Cabo Verde el 3 de julio, mientras Gabriela Arias Uriburu vive un partido muy especial por su historia familiar con Jordania.
Paritaria docente: AMET aceptó la propuesta salarial del Gobierno provincial y ADOSAC rechazó la devolución de los días de paro en dos tramos.
Belén Elmiger presentó su informe de gestión en la Legislatura. La ministra defendió el proyecto de financiamiento estratégico y aseguró que el Gobierno seguirá negociando para lograr su aprobación.
Conmoción nacional: murió la periodista Ernestina Pais en un accidente ferroviario en un paso a nivel.
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