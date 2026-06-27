Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 27 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Foro de La Libertad Avanza en Río Gallegos: incidentes antes del acto y fuerte respaldo a Jairo Guzmán. La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde el 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. Paritaria docente: AMET aceptó la propuesta salarial del Gobierno provincial y ADOSAC rechazó la devolución de los días de paro en dos tramos. Belén Elmiger presentó su informe de gestión en la Legislatura. Murió la periodista Ernestina Pais.

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Foro de La Libertad Avanza en Río Gallegos: incidentes antes del acto y fuerte respaldo a Jairo Guzmán. El evento estuvo marcado por agresiones, un ataque a un fotógrafo de La Opinión Austral y cruces políticos.

Argentina ya conoce a su rival en los cuartos del Mundial. La Selección enfrentará a Cabo Verde el 3 de julio, mientras Gabriela Arias Uriburu vive un partido muy especial por su historia familiar con Jordania.

Paritaria docente: AMET aceptó la propuesta salarial del Gobierno provincial y ADOSAC rechazó la devolución de los días de paro en dos tramos.

Belén Elmiger presentó su informe de gestión en la Legislatura. La ministra defendió el proyecto de financiamiento estratégico y aseguró que el Gobierno seguirá negociando para lograr su aprobación.

Conmoción nacional: murió la periodista Ernestina Pais en un accidente ferroviario en un paso a nivel.