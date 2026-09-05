Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 5 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina 𝗠𝗶𝗹𝗲𝗶 𝘆 𝗠𝗮𝗹𝘃𝗶𝗻𝗮𝘀: 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗲 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗮𝘁𝗲. 𝗘𝗹 𝗖𝗵𝗮𝗹𝘁é𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝘃𝗮𝗰𝘂𝗮𝗰𝗶ó𝗻 de 45 minutos. 𝗖𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻 𝗱𝗲l peón de estancia 𝗧𝗼ñ𝗼 𝗧𝘂𝗹𝗮. Comenzó la Feria del Libro de Santa Cruz. Luis Tagliapietra pidió 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗷𝘂𝗶𝗰𝗶𝗼 del 𝗔𝗥𝗔 𝗦𝗮𝗻 𝗝𝘂𝗮𝗻.

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𝗢𝘀𝗮, 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲𝘃𝗶𝘃𝗶ó

La perra encontrada con extrema desnutrición muestra una notable mejoría gracias a una alimentación especial. “Hoy nos sorprendió”, contaron quienes la están cuidando.

𝗠𝗶𝗹𝗲𝗶 𝘆 𝗠𝗮𝗹𝘃𝗶𝗻𝗮𝘀: 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗲 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗮𝘁𝗲

El mensaje del presidente Javier Milei sobre la soberanía de las islas generó repercusiones entre gobernadores, dirigentes políticos, funcionarios chilenos y veteranos de guerra.

𝗡𝘂𝗲𝘃𝗮𝘀 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗠𝗮𝗹𝘃𝗶𝗻𝗮𝘀

Se inició el procedimiento para sancionar a 45 empresas que explotan recursos en las islas, según informaron autoridades de Tierra del Fuego.

𝗘𝗹 𝘀𝘂𝗲ñ𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗮

“Esperé 20 años mi casa”: una vecina de Río Gallegos recibió las llaves de su vivienda y cumplió un esperado sueño familiar.

𝗘𝗹 𝗖𝗵𝗮𝗹𝘁é𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝘃𝗮𝗰𝘂𝗮𝗰𝗶ó𝗻

La localidad trabaja en un protocolo que contempla una evacuación de 45 minutos ante un eventual aluvión originado por un desprendimiento en la ladera del cerro Solo.

𝗖𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗧𝗼ñ𝗼 𝗧𝘂𝗹𝗮

Cipriano Hernández fue condenado a 8 años de prisión por el asesinato del peón rural Antonio “Toño” Tula, ocurrido en Caleta Olivia.

𝗟𝗮 𝗙𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗼 𝘆𝗮 𝗮𝗯𝗿𝗶ó 𝘀𝘂𝘀 𝗽𝘂𝗲𝗿𝘁𝗮𝘀

La 32° edición comenzó en Río Gallegos con presentaciones, espectáculos y los tradicionales stands.

𝗔𝗥𝗔 𝗦𝗮𝗻 𝗝𝘂𝗮𝗻: 𝗽𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗷𝘂𝗶𝗰𝗶𝗼

Luis Tagliapietra, abogado de la querella minoritaria, calificó el proceso de “escandaloso y mamarrachezco” y pidió que sea declarado nulo.