Your browser doesn’t support HTML5 audio
Narcotráfico y lavado de dinero: avanza la causa contra Lázaro Báez, su pareja y su mano derecha. Tras un megaoperativo de 27 allanamientos, la Fiscalía Federal formalizó cargos contra 12 personas. Las audiencias se realizaron en el Tribunal Oral Federal y los principales acusados participaron por videoconferencia. La investigación busca determinar tanto el circuito de traslado y distribución de drogas como una presunta estructura para administrar bienes vinculados al empresario.
Crónica TV ganó tres premios Martín Fierro de Cable 2026. “Siempre Noticias”, “Duro de Callar” y “El Defensor” fueron distinguidos durante la ceremonia. La Opinión Austral realizó una cobertura especial desde la alfombra roja, con entrevistas a los protagonistas.
Diputados no lograron un acuerdo tras el pedido de asistencia de Río Turbio y 28 de Noviembre. El planteo de ambas localidades no consiguió el consenso necesario en la Legislatura.
La inflación de la Patagonia fue del 2,5% y superó el promedio nacional. El índice regional quedó por encima del 2,2% registrado a nivel país.
Emotivo homenaje de los jugadores de Boca a José y Leo. El plantel recordó a los hermanitos de Santa Cruz con un gesto de acompañamiento y aliento.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia