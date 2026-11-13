Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 13 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Narcotráfico y lavado de dinero: avanza la causa contra Lázaro Báez, su pareja y su mano derecha. Crónica TV ganó tres premios Martín Fierro de Cable 2026. La inflación de la Patagonia fue del 2,5% y superó el promedio nacional.

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Narcotráfico y lavado de dinero: avanza la causa contra Lázaro Báez, su pareja y su mano derecha. Tras un megaoperativo de 27 allanamientos, la Fiscalía Federal formalizó cargos contra 12 personas. Las audiencias se realizaron en el Tribunal Oral Federal y los principales acusados participaron por videoconferencia. La investigación busca determinar tanto el circuito de traslado y distribución de drogas como una presunta estructura para administrar bienes vinculados al empresario.

Crónica TV ganó tres premios Martín Fierro de Cable 2026. “Siempre Noticias”, “Duro de Callar” y “El Defensor” fueron distinguidos durante la ceremonia. La Opinión Austral realizó una cobertura especial desde la alfombra roja, con entrevistas a los protagonistas.

Tapa especial por la entrega de los Martín Fierro al cable 2026.

Diputados no lograron un acuerdo tras el pedido de asistencia de Río Turbio y 28 de Noviembre. El planteo de ambas localidades no consiguió el consenso necesario en la Legislatura.

La inflación de la Patagonia fue del 2,5% y superó el promedio nacional. El índice regional quedó por encima del 2,2% registrado a nivel país.

Emotivo homenaje de los jugadores de Boca a José y Leo. El plantel recordó a los hermanitos de Santa Cruz con un gesto de acompañamiento y aliento.