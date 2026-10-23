Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 23 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Carlos Albarracín será camarista en Río Gallegos tras ser aprobada por diputados la designación de Claudio Vidal. EL gobernador firmó un acuerdo petrolero por más de USD 10 millones con Alianza Petrolera en el área Sur Río Deseado Este. Iñaki Gutiérrez habló sobre el Congreso Juvenil de La Libertad Avanza en radio LU12 AM 680.

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Carlos Albarracín será camarista en Río Gallegos. La Cámara de Diputados aprobó su designación con 13 votos afirmativos, luego del rechazo registrado en septiembre. Tres legisladores modificaron su voto.

Vidal firmó un acuerdo petrolero por más de USD 10 millones. Alianza Petrolera desarrollará el área Sur Río Deseado Este con un plan de inversión que incluye tres pozos exploratorios.

El Gobierno retiró el proyecto de emergencia hidrocarburífera. El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, sostuvo que la iniciativa no era necesaria.

Horacio Marín defendió la salida de YPF de áreas de Santa Cruz y Chubut. El presidente y CEO de la compañía afirmó que fue una decisión correcta y aseguró que permitió frenar la caída de la producción y generar valor.

Iñaki Gutiérrez habló sobre el Congreso Juvenil de La Libertad Avanza en LU12. El referente sostuvo que buscará que los jóvenes tengan participación en las listas electorales.

La familia de Gilmar Claros Ferrel sigue esperando el cuerpo y la autopsia. Tras su muerte en la Comisaría Séptima, sus allegados expresaron su preocupación por la demora.

Condenaron a Fernando Muñoz a 17 años de prisión por el crimen de Oscar Lancucheo. Fue declarado culpable de asesinar a su amigo de once puñaladas.

La Opinión Austral compartió las repercusiones de los Martín Fierro de Radio. Los ganadores y protagonistas hablaron sobre los reconocimientos, el trabajo de los equipos y los próximos premios anunciados por APTRA