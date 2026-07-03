Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 3 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial. * La historia de Juan Bautista Rocha, el inmigrante caboverdiano que dejó una huella imborrable en Río Gallegos. * Continúa la intensa búsqueda del marinero desaparecido en Puerto Deseado. * Pidieron cinco años de prisión para Manuel Castro en el juicio por la muerte de Jonathan Carabajal.

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Argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial. La previa tiene un protagonista especial: la historia de Juan Bautista Rocha, el inmigrante caboverdiano que dejó una huella imborrable en Río Gallegos y le dio nombre a uno de los gimnasios municipales.

Continúa la intensa búsqueda del marinero desaparecido en Puerto Deseado. Mientras Prefectura mantiene el operativo, la esposa de Juan Carlos Gutiérrez pidió que no cesen los rastrillajes: “Tiene tres hijos que lo esperan”.

El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz inaugura su sede en Río Gallegos y comienza la corrección de los exámenes para cubrir vacantes en la Justicia provincial.

Pidieron cinco años de prisión para Manuel Castro en el juicio por la muerte de Jonathan Carabajal, el joven atropellado en Caleta Olivia.

Además: un informe especial sobre la crisis que atraviesan las canchas de fútbol 5 en Río Gallegos y un repaso por los 18 goles mundialistas de Lionel Messi y la histórica tapa de La Opinión Austral que recorrió el mundo.