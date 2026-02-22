Your browser doesn’t support HTML5 audio

A 45 años del debut de Maradona en Boca: “Qué lindo es ir a la cancha a ver a Diego”
Por Hugo Ferrer

Provincia creó el Jardín N° 71 en Perito Moreno
El Gobierno de Santa Cruz oficializó la creación del Jardín N° 71 en Perito Moreno. Se trata del cumplimiento de un compromiso del gobernador Claudio Vidal. “Fortalecerá la propuesta educativa para niños y niñas de 3 a 5 años”, señaló Iris Rasgido, presidenta del Consejo de Educación.

Exclusivo La Opinión Austral: el inolvidable viaje a las Islas Malvinas de cuatro veteranos

  • Gerardo Marani, veterano: “Orgulloso de haber defendido mi patria”
  • Ricardo Guillén, veterano: “Dejé un rosario en las posiciones”

Amputarán parte de una pierna de Graciela Suárez, la fundadora de la Red de Mujeres Solidarias

Qué busca la minería argentina en la próxima cumbre de Canadá
Por Sabrina Pont

“Milei apuesta a un rediseño irreversible”
Por Florencia Golender

El fútbol de Boxing Club antes de 1940
Por Carlos Zapico

