A 45 años del debut de Maradona en Boca: “Qué lindo es ir a la cancha a ver a Diego”
Por Hugo Ferrer
Provincia creó el Jardín N° 71 en Perito Moreno
El Gobierno de Santa Cruz oficializó la creación del Jardín N° 71 en Perito Moreno. Se trata del cumplimiento de un compromiso del gobernador Claudio Vidal. “Fortalecerá la propuesta educativa para niños y niñas de 3 a 5 años”, señaló Iris Rasgido, presidenta del Consejo de Educación.
Exclusivo La Opinión Austral: el inolvidable viaje a las Islas Malvinas de cuatro veteranos
- Gerardo Marani, veterano: “Orgulloso de haber defendido mi patria”
- Ricardo Guillén, veterano: “Dejé un rosario en las posiciones”
Amputarán parte de una pierna de Graciela Suárez, la fundadora de la Red de Mujeres Solidarias
Qué busca la minería argentina en la próxima cumbre de Canadá
Por Sabrina Pont
“Milei apuesta a un rediseño irreversible”
Por Florencia Golender
El fútbol de Boxing Club antes de 1940
Por Carlos Zapico
