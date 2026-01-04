Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 4 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *La caída de Maduro: qué dijeron los políticos santacruceños *Trump no descartó una "segunda ola" de ataques contra Venezuela *El gobernador Claudio Vidal avanzó con recambios en Fomicruz, Pesca y Canal 9 *Habló la abuela de las trigemelas: "No nos imaginamos cómo va a ser el día a día con las tres bebés". El Calafate: Se entregó otro acusado del caso Rufino y sumaron más pruebas. *Santa Cruz, entre las provincias con mayor tasa de femicidios en 2025 *Boxing visita a Camioneros: El cruce de cuartos de final se jugará a partir de las 18:00.

Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Edición especial. Conmoción mundial

La política santacruceña habló de la caída de Maduro

Desde el vicegobernador Fabián Leguizamón, pasando por las legisladoras Natalia Gadano (Por Santa Cruz) y Alicia Kirchner (Fuerza Patria), el diputado nacional Jairo Guzmán (LLA) hasta el intendente Pablo Grasso, se refirieron a la intervención de EEUU en Venezuela.

Trump no descartó una “segunda ola” de ataques contra Venezuela

Fabián Leguizamón: “A partir de hoy, veremos un país libre que será el verdadero protagonista de su destino”.

“A partir de hoy, veremos un país libre que será el verdadero protagonista de su destino”. Jairo Guzmán: “El presidente fue clarísimo, Nicolás Maduro no es sólo un dictador, es un norcoterrorista”.

“El presidente fue clarísimo, Nicolás Maduro no es sólo un dictador, es un norcoterrorista”. Damela D’Amico: “Por Venezuela, por un país libre, porque ningún pueblo merece vivir con miedo, la democracia no se negocia”.

“Por Venezuela, por un país libre, porque ningún pueblo merece vivir con miedo, la democracia no se negocia”. Pablo Grasso: “La intervención militar de EEUU constituye una amenaza para toda la región y viola la Carta de Naciones Unidas”.

“La intervención militar de EEUU constituye una amenaza para toda la región y viola la Carta de Naciones Unidas”. Ana Ianni: “Ningún ataque a la soberanía de nuestros pueblos será validado por el pueblo latinoamericano”.

“Ningún ataque a la soberanía de nuestros pueblos será validado por el pueblo latinoamericano”. Gonzalo Chute: “Se habilitó la intervención militar directa en un país, rompiendo todos los tratados internacionales”.

“Se habilitó la intervención militar directa en un país, rompiendo todos los tratados internacionales”. Natalia Gadano: “Es el fin de un dictador que usurpó el poder a pesar de haber sido derrocado en las urnas”.

“Es el fin de un dictador que usurpó el poder a pesar de haber sido derrocado en las urnas”. Juan Carlos Molina: “Qué triste. Qué peligroso, ¿desde cuándo Estados Unidos es la policía del planeta?”

“Qué triste. Qué peligroso, ¿desde cuándo Estados Unidos es la policía del planeta?” Diego Bavio: “La detención de Maduro representó un acto de justicia largamente esperado”.

“La detención de Maduro representó un acto de justicia largamente esperado”. Alicia Kirchner: “Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de conflictos”.

“Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de conflictos”. Roxana Reyes: “¿Qué diferencia hay entre los secuestros, las torturas y las muertes de Videla y las de Maduro? Ninguna”.

“¿Qué diferencia hay entre los secuestros, las torturas y las muertes de Videla y las de Maduro? Ninguna”. Juan José Ortega: “Como era de esperar, no era Maduro, era el petróleo. No liberan pueblos, fortalecen su poder colonialista”.

El gobernador Claudio Vidal avanzó con recambios en Fomicruz, Pesca y Canal 9

Habló la abuela de las trigemelas: “No nos imaginamos cómo va a ser el día a día con las tres bebés”.

El Calafate: Se entregó otro acusado del caso Rufino y sumaron más pruebas.

Santa Cruz, entre las provincias con mayor tasa de femicidios en 2025

Boxing visita a Camioneros: El cruce de cuartos de final se jugará a partir de las 18:00.