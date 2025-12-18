Your browser doesn’t support HTML5 audio
Presentan la Copa Mundial de Aguas Frías, por primera vez en Latinoamérica
Río Gallegos será sede de un evento histórico a nivel internacional. Matías Ola, de Nadando Argentina, anticipó el anuncio oficial que se realizará en Buenos Aires.
Vidal anunció un acuerdo con el Ejército que beneficia a más de 1.200 familias
La Provincia firmó un convenio clave que permitirá avanzar en la regularización dominial de tierras lindantes a la guarnición local, resolviendo una demanda de más de 30 años.
Provincia paga el aguinaldo a jubilados y al sector activo
El Gobierno provincial confirmó que este jueves se abonará el aguinaldo a jubilados y el viernes a los trabajadores activos.
Hispano Americano celebró su centenario con un emotivo acto
El club “Celeste” festejó 100 años de historia, deporte y pertenencia en el gimnasio Tito Wilson, con reconocimientos a socios históricos y una edición especial de La Opinión Austral.
Arrancó el debate por la Ley de Glaciares en el Congreso
Hubo cruces entre representantes de Santa Cruz, Chubut y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, durante el plenario de Ambiente y Minería.
Maratónica sesión en Diputados para aprobar el Presupuesto 2026
La Cámara baja avanzó con el tratamiento del proyecto presupuestario en una extensa jornada legislativa.
Concluyeron los trabajos de remodelación en la pista del aeropuerto de Río Gallegos
Finalizaron las obras y el aeropuerto reabrirá el lunes, según confirmaron las autoridades.
