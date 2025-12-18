Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 18 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El gobernador Claudio Vidal anunció un acuerdo con el Ejército que beneficia a más de 1.200 familias. Presentan la Copa Mundial de Aguas Frías, por primera vez en Latinoamérica. Arrancó el debate por la Ley de Glaciares en el Congreso. Concluyeron los trabajos de remodelación en la pista del aeropuerto de Río Gallegos.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Presentan la Copa Mundial de Aguas Frías, por primera vez en Latinoamérica

Río Gallegos será sede de un evento histórico a nivel internacional. Matías Ola, de Nadando Argentina, anticipó el anuncio oficial que se realizará en Buenos Aires.

Vidal anunció un acuerdo con el Ejército que beneficia a más de 1.200 familias

La Provincia firmó un convenio clave que permitirá avanzar en la regularización dominial de tierras lindantes a la guarnición local, resolviendo una demanda de más de 30 años.

Provincia paga el aguinaldo a jubilados y al sector activo

El Gobierno provincial confirmó que este jueves se abonará el aguinaldo a jubilados y el viernes a los trabajadores activos.

Hispano Americano celebró su centenario con un emotivo acto

El club “Celeste” festejó 100 años de historia, deporte y pertenencia en el gimnasio Tito Wilson, con reconocimientos a socios históricos y una edición especial de La Opinión Austral.

Arrancó el debate por la Ley de Glaciares en el Congreso

Hubo cruces entre representantes de Santa Cruz, Chubut y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, durante el plenario de Ambiente y Minería.

Maratónica sesión en Diputados para aprobar el Presupuesto 2026

La Cámara baja avanzó con el tratamiento del proyecto presupuestario en una extensa jornada legislativa.

Concluyeron los trabajos de remodelación en la pista del aeropuerto de Río Gallegos

Finalizaron las obras y el aeropuerto reabrirá el lunes, según confirmaron las autoridades.