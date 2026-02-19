Your browser doesn’t support HTML5 audio
Bomberos rescataron a un hombre atrapado en el incendio de su casa
Personal de los Cuarteles N°1 y Central de Río Gallegos trabajó intensamente en el siniestro y logró salvar a la víctima.
Paro general y debate por la reforma laboral
Con una medida de fuerza nacional, hoy se trata en Diputados la ley de modernización laboral.
La Confederación General del Trabajo ratificó el paro por 24 horas y gremios de Santa Cruz adhieren con movilizaciones.
Hubo cortes en el ingreso a Río Gallegos y se suspendió un vuelo desde Buenos Aires.
Inversión en educación
Claudio Vidal entregó $45 millones para la obra de gas de la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregores.
Plaga en Río Gallegos
Bronca vecinal por la invasión de moscas. Reclaman mayor fumigación y cuestionan el aumento en los precios de insecticidas.
Energía y petróleo
La empresa YPF anunció la venta de Manantiales Behr en Chubut.
Petroleros en alerta ante el traspaso de los yacimientos a Pecom.
Política en Chubut
Nació el bloque “Chubut Unido” en la Legislatura. El gobernador Ignacio Torres respondió con dureza a los legisladores del nuevo espacio.
Servicios públicos
Distrigas avanza en la última etapa de la red de gas en Pico Truncado, que beneficiará a más de 200 familias.
Tragedia en Puerto Madryn
Hallaron sin vida a Sofía Devries (23), la buceadora desaparecida en Puerto Madryn.
La Prefectura Naval Argentina estuvo a cargo de los rastrillajes.
