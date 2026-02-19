Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 19 de febrero de 2026 Paro general y debate por la reforma laboral. Invasión de moscas en Río Gallegos. La empresa YPF anunció la venta de Manantiales Behr en Chubut. Petroleros en alerta ante el traspaso de los yacimientos a Pecom. Hallaron sin vida a Sofía Devries (23), la buceadora desaparecida en Puerto Madryn. Claudio Vidal entregó $45 millones para la obra de gas de la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregores.

Bomberos rescataron a un hombre atrapado en el incendio de su casa

Personal de los Cuarteles N°1 y Central de Río Gallegos trabajó intensamente en el siniestro y logró salvar a la víctima.

Paro general y debate por la reforma laboral

Con una medida de fuerza nacional, hoy se trata en Diputados la ley de modernización laboral.

La Confederación General del Trabajo ratificó el paro por 24 horas y gremios de Santa Cruz adhieren con movilizaciones.

Hubo cortes en el ingreso a Río Gallegos y se suspendió un vuelo desde Buenos Aires.

Inversión en educación

Claudio Vidal entregó $45 millones para la obra de gas de la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregores.

Plaga en Río Gallegos

Bronca vecinal por la invasión de moscas. Reclaman mayor fumigación y cuestionan el aumento en los precios de insecticidas.

Energía y petróleo

La empresa YPF anunció la venta de Manantiales Behr en Chubut.

Petroleros en alerta ante el traspaso de los yacimientos a Pecom.

Política en Chubut

Nació el bloque “Chubut Unido” en la Legislatura. El gobernador Ignacio Torres respondió con dureza a los legisladores del nuevo espacio.

Servicios públicos

Distrigas avanza en la última etapa de la red de gas en Pico Truncado, que beneficiará a más de 200 familias.

Tragedia en Puerto Madryn

Hallaron sin vida a Sofía Devries (23), la buceadora desaparecida en Puerto Madryn.

La Prefectura Naval Argentina estuvo a cargo de los rastrillajes.