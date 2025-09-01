Por La Opinión Austral

Pesar por la muerte de Lorenzo Calismonte, socio fundador del Club Boca Río Gallegos

El gobernador Claudio Vidal firmó el decreto: se licitan las áreas de YPF

Desde hoy, cierra el aeropuerto hasta el 22 de diciembre

Juan Pablo Valdés, nuevo gobernador de Corrientes: Vidal y otros mandatarios de “Provincias Unidas” lo felicitaron

El “Lobo Petrolero” festejó ante Bancruz y juega la final del clasificatorio provincial

Daniel Álvarez: “Santa Cruz tiene un futuro enorme”

Brutal choque contra un poste: hay dos heridos graves

Murió Paula Carrillo, una de las Guerreras Rosa del Viento

Matías Díaz volvió a ganar un título mundial de aguas abiertas