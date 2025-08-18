Your browser doesn’t support HTML5 audio

Veteranos de guerra regresaron a las Malvinas: “fue emocionante”

Candidatos confirmados, Santa Cruz renueva tres bancas a diputado nacional ¡acá están, estos son!

Claudio Vidal: “felicito a Daniel Álvarez, la lista defenderá a nuestra provincia en el Congreso”

Pablo Grasso: “Juan Carlos Molina: es un gran trabajador, sencillo, religioso y peronista”

“El presidente intensifica la campaña ‘anti kukas”

“Elecciones claves: el plan llegar de Javier Milei”

¿Al jubilado petrolero lo mataron por un billete de lotería de $100 mil millones?

Emotivo: una vecina recitó un poema a San Martín: “es mi prócer preferido”

EN ESTA NOTA Tapas

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios