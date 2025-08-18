Your browser doesn’t support HTML5 audio
Veteranos de guerra regresaron a las Malvinas: “fue emocionante”
Candidatos confirmados, Santa Cruz renueva tres bancas a diputado nacional ¡acá están, estos son!
Claudio Vidal: “felicito a Daniel Álvarez, la lista defenderá a nuestra provincia en el Congreso”
Pablo Grasso: “Juan Carlos Molina: es un gran trabajador, sencillo, religioso y peronista”
“El presidente intensifica la campaña ‘anti kukas”
“Elecciones claves: el plan llegar de Javier Milei”
¿Al jubilado petrolero lo mataron por un billete de lotería de $100 mil millones?
Emotivo: una vecina recitó un poema a San Martín: “es mi prócer preferido”
