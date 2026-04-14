Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 14 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Sigue la polémica por el basural de Río Gallegos. Abigeato en Piedra Buena: detuvieron a un hombre con carne bovina sin documentación. Caso Ángel López: el abogado querellante pidió prisión perpetua. Nación “blinda” las represas de la privatización de Enarsa.

Por La Opinión Austral | 14 de abril 2026 · 9:24 hs.

Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 14 de abril de 2026