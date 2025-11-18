Por La Opinión Austral

Alertas naranja y roja en Santa Cruz y Chubut. Derrumbes, evacuados, techos caídos y barcos hundidos

Daniel Álvarez anticipó que Claudio Vidal declarará una ley de emergencia

Claudio Vidal: “Mi reconocimiento y respeto a los que trabajan para ayudar en esta emergencia”

En El Calafate. Se firma el contrato con las empresas adjudicadas en las exáreas de YPF

Absuelto en el juicio político. Fernando Basanta volvió al Tribunal Superior de Justicia