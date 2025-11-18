Your browser doesn’t support HTML5 audio
Alertas naranja y roja en Santa Cruz y Chubut. Derrumbes, evacuados, techos caídos y barcos hundidos
Daniel Álvarez anticipó que Claudio Vidal declarará una ley de emergencia
Claudio Vidal: “Mi reconocimiento y respeto a los que trabajan para ayudar en esta emergencia”
En El Calafate. Se firma el contrato con las empresas adjudicadas en las exáreas de YPF
Absuelto en el juicio político. Fernando Basanta volvió al Tribunal Superior de Justicia
