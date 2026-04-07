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Conmovedor relato de la madre del héroe Ortega
Sonia Cárcamo recordó la vida de su hijo, José Honorio Ortega, el único santacruceño caído en Malvinas, en una entrevista exclusiva.
El escritor Hugo García visitó Radio LU12
El autor llegó en la previa de la Feria Internacional del Libro y compartió su mirada sobre la literatura y la cultura.
Juicio por el ARA San Juan: revelan una explosión antes de la tragedia
Un testimonio clave afirmó que una válvula explotó días antes del hundimiento y generó nuevas dudas en la causa.
Pesca: escala el conflicto con estibadores
Fuertes declaraciones de un empresario tensan aún más la situación en el sector.
Adosac convocó a un nuevo paro de 48 horas
El gremio docente anunció una nueva medida de fuerza en medio del conflicto educativo en Santa Cruz.
San Miguel le ganó dos de las tres finales a Hispano
El equipo juvenil se impuso en el CEPARD y festejó un importante triunfo en el básquet local.
Emotivo apoyo a Eduardo Correa tras el accidente en Ruta 3
Compañeros y allegados expresaron su acompañamiento al vecino que permanece internado.
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