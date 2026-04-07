Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 7 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Juicio por el ARA San Juan: revelan una explosión antes de la tragedia. Conmovedor relato de la madre del héroe José Ortega. Pesca: escala el conflicto con estibadores. San Miguel le ganó dos de las tres finales a Hispano.

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Conmovedor relato de la madre del héroe Ortega

Sonia Cárcamo recordó la vida de su hijo, José Honorio Ortega, el único santacruceño caído en Malvinas, en una entrevista exclusiva.

El escritor Hugo García visitó Radio LU12

El autor llegó en la previa de la Feria Internacional del Libro y compartió su mirada sobre la literatura y la cultura.

Juicio por el ARA San Juan: revelan una explosión antes de la tragedia

Un testimonio clave afirmó que una válvula explotó días antes del hundimiento y generó nuevas dudas en la causa.

Pesca: escala el conflicto con estibadores

Fuertes declaraciones de un empresario tensan aún más la situación en el sector.

Adosac convocó a un nuevo paro de 48 horas

El gremio docente anunció una nueva medida de fuerza en medio del conflicto educativo en Santa Cruz.

San Miguel le ganó dos de las tres finales a Hispano

El equipo juvenil se impuso en el CEPARD y festejó un importante triunfo en el básquet local.

Emotivo apoyo a Eduardo Correa tras el accidente en Ruta 3

Compañeros y allegados expresaron su acompañamiento al vecino que permanece internado.