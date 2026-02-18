Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 18 de febrero de 2026 Investigación por la muerte de una joven de 19 años. Llega a Puerto Madryn el super buque SB-15 para intensificar la búsqueda de Sofía Devries (23), la buceadora desaparecida. Milei El eliminó el artículo 44, vinculado a licencias médicas. Declararon controlado el incendio en Cholila y Los Alerces. Esteban González, condenado por atropellar y matar a Brianna Matulich pidió cumplir condena en Córdoba.

Caleta Olivia | Investigación por la muerte de una joven de 19 años

El Hospital Zonal “Pedro Tardivo” confirmó que la joven ingresó el 6 de febrero con una infección que se agravó. Estuvo 10 días internada y no tenía DNI.

Su madre fue estabilizada y dada de alta, mientras que sus hermanos (13, 8 y 3 años) permanecen bajo resguardo en pediatría.

Más dolor en la provincia

Falleció una adolescente por hidrocefalia.

Conmoción en el Golfo Nuevo

Llega a Puerto Madryn el super buque SB-15 para intensificar la búsqueda de Sofía Devries (23), la buceadora desaparecida.

La joven, oriunda de Moreno (Buenos Aires), es buscada por Prefectura Naval. El buque, adquirido por la Prefectura Naval Argentina, cuenta con tecnología subacuática para misiones SAR en escenarios complejos.

Su pareja publicó un mensaje esperanzador: “Tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero…”

Automovilismo

El 8 de marzo comienza la temporada 2026 en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos. Motores en marcha para un nuevo calendario en Santa Cruz.

Reforma laboral

El Gobierno eliminó el artículo 44, vinculado a licencias médicas.

Inflación

Impulsada por la carne, la inflación se aceleró en la segunda semana de febrero.

Turismo

Fin de semana largo de Carnaval con ocupación superior al 80% en todo el país.

Pesca nacional

Zafra del calamar con gran movimiento en Puerto Deseado.

Chubut

Declararon controlado el incendio en Cholila y Los Alerces.

Justicia

Esteban González, condenado por atropellar y matar a Brianna Matulich (31 de enero de 2023), pidió cumplir condena en Córdoba. La familia rechazó el pedido.

Caleta Olivia

La marcha por Mario “Pato” García será el viernes en “El Gorosito”, desde las 17:00. Continúa la búsqueda del vecino desaparecido.