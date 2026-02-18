Your browser doesn’t support HTML5 audio
Caleta Olivia | Investigación por la muerte de una joven de 19 años
El Hospital Zonal “Pedro Tardivo” confirmó que la joven ingresó el 6 de febrero con una infección que se agravó. Estuvo 10 días internada y no tenía DNI.
Su madre fue estabilizada y dada de alta, mientras que sus hermanos (13, 8 y 3 años) permanecen bajo resguardo en pediatría.
Más dolor en la provincia
Falleció una adolescente por hidrocefalia.
Conmoción en el Golfo Nuevo
Llega a Puerto Madryn el super buque SB-15 para intensificar la búsqueda de Sofía Devries (23), la buceadora desaparecida.
La joven, oriunda de Moreno (Buenos Aires), es buscada por Prefectura Naval. El buque, adquirido por la Prefectura Naval Argentina, cuenta con tecnología subacuática para misiones SAR en escenarios complejos.
Su pareja publicó un mensaje esperanzador: “Tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero…”
Automovilismo
El 8 de marzo comienza la temporada 2026 en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos. Motores en marcha para un nuevo calendario en Santa Cruz.
Reforma laboral
El Gobierno eliminó el artículo 44, vinculado a licencias médicas.
Inflación
Impulsada por la carne, la inflación se aceleró en la segunda semana de febrero.
Turismo
Fin de semana largo de Carnaval con ocupación superior al 80% en todo el país.
Pesca nacional
Zafra del calamar con gran movimiento en Puerto Deseado.
Chubut
Declararon controlado el incendio en Cholila y Los Alerces.
Justicia
Esteban González, condenado por atropellar y matar a Brianna Matulich (31 de enero de 2023), pidió cumplir condena en Córdoba. La familia rechazó el pedido.
Caleta Olivia
La marcha por Mario “Pato” García será el viernes en “El Gorosito”, desde las 17:00. Continúa la búsqueda del vecino desaparecido.
