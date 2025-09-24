Por La Opinión Austral

“Eka” ya no podrá recibir un trasplante de corazón: “Sólo nos queda acompañarla”

Legislatura, el oficialismo dio despacho a las ternas para el Tribunal Superior de Justicia

Luxen dejó fuera de la terna a su cuñada Gabriela Castro por no reunir las condiciones: tuvo el apoyo del gobernador

“No venimos a elegir jueces como hacían ustedes”, Pedro Luxen

“El juez tiene poder de dirimir controversias constitucionales”, Eloy Echazú Unión por la Patria

Demoraron a un encargado del motel Eros por amenazar a su ex con un arma de fuego

Javier Milei recibió respaldo financiero de Donald Trump y hoy se reunirá con la titular del FMI

Piedra Buena, la abogada de la víctima de abuso pidió la detención del acusado

Iñaki Gutiérrez: “Agradezco el apoyo de los santacruceños a Jairo Guzmán”