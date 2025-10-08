Your browser doesn’t support HTML5 audio
“Lucho” González se despidió de “La Voz Argentina”
Sesión extraordinaria: Gabriel Contreras y Juan de la Vega completarán los nueve miembros del Tribunal Superior de Justicia
“Los vocales tienen que sentarse a trabajar y comenzar a pensar en una reforma integral de la justicia”, Pedro Luxen, diputado jefe de bloque de SER
Mariani denunció un “golpe de Estado palaciego”. Para Basanta, Fernández Ludueña y Mercau
Sergio Acevedo y José Antonio González Nora ya están en funciones e
Otro cruce de abogados por la ampliación del TSJ: disputa entre Matías Solano y Julián Michavila
Orgullo: el semillero de Boxing que brilló en Comodoro visitó LU12 AM680
Legislatura: extraordinaria para tratar el pedido de desafuero de Fernando Españón
Camino a las urnas. Paula Álvarez, candidata de La Libertad Avanza en Las Heras: “La gente busca un cambio real”
