Por La Opinión Austral

“Lucho” González se despidió de “La Voz Argentina”

Sesión extraordinaria: Gabriel Contreras y Juan de la Vega completarán los nueve miembros del Tribunal Superior de Justicia

“Los vocales tienen que sentarse a trabajar y comenzar a pensar en una reforma integral de la justicia”, Pedro Luxen, diputado jefe de bloque de SER

Mariani denunció un “golpe de Estado palaciego”. Para Basanta, Fernández Ludueña y Mercau

Sergio Acevedo y José Antonio González Nora ya están en funciones e

Otro cruce de abogados por la ampliación del TSJ: disputa entre Matías Solano y Julián Michavila

Orgullo: el semillero de Boxing que brilló en Comodoro visitó LU12 AM680

Legislatura: extraordinaria para tratar el pedido de desafuero de Fernando Españón

Camino a las urnas. Paula Álvarez, candidata de La Libertad Avanza en Las Heras: “La gente busca un cambio real”