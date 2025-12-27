Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Automóvil Club Río Gallegos cumple 62 años

El Senado aprobó el Presupuesto en general y en particular

Presupuesto provincial: diputado Abersatain dijo que los salarios “no perderán contra la inflación”

Padre Juan. Huellas de su historia: el documental del querido sacerdote”

“Quedamos con lo puesto”: testimonio de familia que perdió todo en un incendio

Zafra del calamar: poteros partirán el 2 de enero desde Puerto Deseado

Caleta Olivia: preocupación por balaceras en casas y comercios céntricos

EN ESTA NOTA Tapas

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios