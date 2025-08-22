Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del viernes 22 de agosto de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Brutal ataque de la UDCRA: "Que no quede impune". *Freno del Senado a Milei. *Council de Américas: "El kirchnerismo quiere quebrar al Estado", denunció el presidente. *Obispado: Juan Carlos Molina no es el candidato de la Iglesia. *Adosac marchó por los salarios. *"Todos preocupados por la economía". *Jairo Guzmán: tenemos que hacernos fuertes Congreso. *Fausto Santamarina, de Santa Cruz, a la cumbre mundial de Japón. *En Río Gallegos hay un asesino suelto y puede volver a atacar.

Por La Opinión Austral | 22 de agosto 2025 · 7:03 hs.