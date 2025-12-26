Your browser doesn’t support HTML5 audio
La peña “Sentimiento Xeneize” organizó un bono solidario y destinó lo recaudado a la compra de alimentos para cenas de Nochebuena.
Presupuesto del gobernador Claudio Vidal: aprobado con más de dos tercios y apoyo dividido de Unión por la Patria
Incendio en el barrio Belgrano: Dos personas hospitalizadas e importantes daños materiales
Imprudencia en El Calafate: circulaba a alta velocidad y protagonizó un violento vuelco
Mensaje de Navidad de Claudio Vidal: “Tenemos la obligación de construir este camino entre todos”
Pesar en Río Gallegos por la muerte de tres distinguidos vecinos: René “Peneca” Muñoz, Julián “Kimba” López y Daniel Lanesan
Brindis de fin de año en el Concejo Deliberante: D’Amico bregó por fortalecer los lazos institucionales
