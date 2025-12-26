Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del viernes 26 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Presupuesto del gobernador Claudio Vidal: aprobado con más de dos tercios y apoyo dividido de Unión por la Patria *Incendio en el barrio Belgrano: Dos personas hospitalizadas e importantes daños materiales *Pesar en Río Gallegos por la muerte de tres distinguidos vecinos: René “Peneca” Muñoz, Julián “Kimba” López y Daniel Lanesan

Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La peña “Sentimiento Xeneize” organizó un bono solidario y destinó lo recaudado a la compra de alimentos para cenas de Nochebuena.

Presupuesto del gobernador Claudio Vidal: aprobado con más de dos tercios y apoyo dividido de Unión por la Patria

Incendio en el barrio Belgrano: Dos personas hospitalizadas e importantes daños materiales

Imprudencia en El Calafate: circulaba a alta velocidad y protagonizó un violento vuelco

Mensaje de Navidad de Claudio Vidal: “Tenemos la obligación de construir este camino entre todos”

Pesar en Río Gallegos por la muerte de tres distinguidos vecinos: René “Peneca” Muñoz, Julián “Kimba” López y Daniel Lanesan

Brindis de fin de año en el Concejo Deliberante: D’Amico bregó por fortalecer los lazos institucionales