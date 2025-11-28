Your browser doesn’t support HTML5 audio
La informalidad crece y genera mayor desigualdad
de Soledad Maidana: expuso el perito forense Echandi y el lunes serán los alegatos
124 nuevos profesionales recibieron sus títulos en la UTN: “Esto es desarrollo y crecimiento”
Claudio Vidal firmó con Nación la reducción de retenciones al crudo convencional
Legislatura ingresaron el Presupuesto Provincial y la Emergencia Climática
Conciliación obligatoria. Educación confirmó a los gremios que se descontarán los días de paro
Extenderán el horario del paso fronterizo Integración Austral
Tenis de mesa. Oriana Alvarado ganó el selectivo y se metió en la selección
“Chiche” Gelblung ganó y fue ovacionado: “¡Gracias Crónica!”
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario