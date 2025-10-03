Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz, removieron a Daniel Mariani

Reneé Fernández, nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia

“Sí, es verdad, me removieron de la presidencia”, aseguró Mariani

“Es un episodio vergonzoso y sin precedentes”, dijo el vicegobernador Fabián Leguizamón

“Voy a pedir la intervención del Poder Judicial”, José Luis Garrido, diputado nacional

Joven asaltó una panadería y lo detuvieron: en su casa hallaron a una menor

“Después de 30 años, el gas natural es una realidad en Pico Truncado”, De la Torre, presidente de Distrigas