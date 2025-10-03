Your browser doesn’t support HTML5 audio
Crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz, removieron a Daniel Mariani
Reneé Fernández, nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia
“Sí, es verdad, me removieron de la presidencia”, aseguró Mariani
“Es un episodio vergonzoso y sin precedentes”, dijo el vicegobernador Fabián Leguizamón
“Voy a pedir la intervención del Poder Judicial”, José Luis Garrido, diputado nacional
Joven asaltó una panadería y lo detuvieron: en su casa hallaron a una menor
“Después de 30 años, el gas natural es una realidad en Pico Truncado”, De la Torre, presidente de Distrigas
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario