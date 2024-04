Atención sanitaria. Fue anticipo exclusivo de LU12 AM680

Cobro a extranjeros en hospitales: regirá desde las próximas horas

Entre este jueves y viernes se espera su publicación en el Boletín Oficial y su entrada en vigencia será inmediata. En la provincia se atienden unos 1.800 extranjeros “de paso”, al mes. Arancelar su atención significa un 15% del presupuesto hospitalario.

Repercusiones positivas entre los vecinos consultados por el Grupo La Opinión Austral

Caleta Olivia. Este sábado en el “Ingeniero Knudsen”

Se viene el gran Torneo Aniversario de Ajedrez

Con presencia de ajedrecistas de Comodoro Rivadavia y de toda Santa Cruz, la escuela “El Gorosito” se prepara para festejar su cumpleaños.

Disputarán las categorías sub 9, sub 12, sub 16 y libres a y b

Paritaria central: El gobierno ofreció 16% en dos cuotas y se pasó a cuarto intermedio. La paritaria se vuelve a reunir el 22 de abril.

Sin precedentes: Chubut: la masacre de pingüinos en Punta Tombo irá a juicio oral. Los hechos ocurrieron en 2021 en la reserva natural.

Decisión: Derogan programa nacional “Libros para aprender” ¿Cómo impacta en Santa Cruz? 47.000 alumnos recibieron libros educativos en 2023.

Congreso de la Nación. Comienza el debate

El gobierno mandó el paquete fiscal y más del 70% de los trabajadores petroleros pagarán Ganancias

La ley también incluye una actualización por inflación. Además hay una baja en el Impuesto a Bienes Personales.

Solo el personal “de pozo” mantendrá los beneficios sobre el impuesto.

Ignacio Torres: “Es imposible acompañar la restitución de Ganancias”