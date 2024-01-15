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CALENDARIO ESCOLAR

TRABAJAN PARA EL RETORNO A LAS AULAS

 

FUNDACIÓN SANTA CRUZ SUSTENTABLE: GOBIERNO PAGARÁ LOS HABERES ATRASADOS

 

PABLO CARRIZO: REUNIÓN DE TRABAJO CON CONCEJALES Y EL DIPUTADO POR EL PUEBLO

 

LIGA FÚTBOL NORTE. COPA DE CAMPEONES

OLIMPIA ES EL CAMPEÓN Y CLASIFICÓ AL REGIONAL

 

FOLCLORE. ARTISTAS DESTACADO

CALETA OLIVIA BRILLA EN LOS FESTIVALES DEL PAÍS

 

CALETA PAULA

REABREN PLANTA PESQUERA QUE PERMITIRÁ GENERAR  EMPLEOS

 

ABERRANTE

DETECTAN PEDÓFILOS EN GRUPOS DE ENCUENTROS EN REDES SOCIALES

 

COMODORO RIVADAVIA

OTHAR MACHARASHVILI SU PUSO AL FRENTE DE LA PROBLEMÁTICA HÍDRICA

 

INDEC PUBLICA ESTE LUNES EL VALOR DE LA CANASTA BÁSICA

 

CALETA OLIVIA

GRAN CONCURRENCIA A LAS COLONIAS PARA ADULTOS DE LA COMUNA

MIRA TAMBIÉN

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