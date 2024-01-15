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CALENDARIO ESCOLAR
TRABAJAN PARA EL RETORNO A LAS AULAS
FUNDACIÓN SANTA CRUZ SUSTENTABLE: GOBIERNO PAGARÁ LOS HABERES ATRASADOS
PABLO CARRIZO: REUNIÓN DE TRABAJO CON CONCEJALES Y EL DIPUTADO POR EL PUEBLO
LIGA FÚTBOL NORTE. COPA DE CAMPEONES
OLIMPIA ES EL CAMPEÓN Y CLASIFICÓ AL REGIONAL
FOLCLORE. ARTISTAS DESTACADO
CALETA OLIVIA BRILLA EN LOS FESTIVALES DEL PAÍS
CALETA PAULA
REABREN PLANTA PESQUERA QUE PERMITIRÁ GENERAR EMPLEOS
ABERRANTE
DETECTAN PEDÓFILOS EN GRUPOS DE ENCUENTROS EN REDES SOCIALES
COMODORO RIVADAVIA
OTHAR MACHARASHVILI SU PUSO AL FRENTE DE LA PROBLEMÁTICA HÍDRICA
INDEC PUBLICA ESTE LUNES EL VALOR DE LA CANASTA BÁSICA
CALETA OLIVIA
GRAN CONCURRENCIA A LAS COLONIAS PARA ADULTOS DE LA COMUNA
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