CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 34 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
HOMENAJE
CONCEJALES RECONOCIERON A LA BANDA “LA JUNTADA FOLK”
EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DESPLEGÓ UN OPERATIVO INFORMATIVO EN EL CIC “VIRGEN DEL VALLE”
JUGADORAS DE CALETA OLIVIA CLASIFICADAS PARA LOS JUEGOS EVITA NACIONALES DE PÁDEL SUB 14
CELEBRACIÓN
MUESTRA DE FE POR EL SEÑOR Y LA VIRGEN DEL MILAGRO
ELECCIONES COMUNALES
¡TODOS EN CARRERA!
LA JUSTICIA ELECTORAL DE SANTA CRUZ OFICIALIZÓ TODOS LOS CANDIDATOS QUE PIDIERON PARTICIPAR DE LAS ELECCIONES POR LA INTENDENCIA DE CALETA OLIVIA. ADEMÁS, HABRÁ UN ALUVIÓN DE BOLETAS A CONCEJALES. 64 LISTAS FUERON HABILITADAS QUE SUMARON MÁS DE 320 CANDIDATOS PARA 5 BANCAS.
ESTOS SON LOS CANDIDATOS A INTENDENTE
TRAS EL ATAQUE
LOS PERROS QUE AGREDIERON A LA VECINA SERÁN SOMETIDOS A EUTANASIA
FÚTBOL FEMENINO
60 EQUIPOS DE LA REGIÓN EN EL TORNEO ARMELINDA ROJAS
COBERTURA ESPECIAL
LA INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA PROYECTA SU FUTURO CON UN MARCADO OPTIMISMO
DURANTE 4 DÍAS, LA OPINIÓN AUSTRAL DESPLEGÓ TODA LA COBERTURA DE LA MÁXIMA CUMBRE DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GAS DEL PAÍS.
COMODORO RIVADAVIA
EXPECTATIVA POR LA NOVENA EXPO INDUSTRIAL
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