CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 34 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

HOMENAJE

CONCEJALES RECONOCIERON A LA BANDA “LA JUNTADA FOLK”

 

EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DESPLEGÓ UN OPERATIVO INFORMATIVO EN EL CIC “VIRGEN DEL VALLE”

JUGADORAS DE CALETA OLIVIA CLASIFICADAS PARA LOS JUEGOS EVITA NACIONALES DE PÁDEL SUB 14

CELEBRACIÓN

MUESTRA DE FE POR EL SEÑOR Y LA VIRGEN DEL MILAGRO

ELECCIONES COMUNALES

¡TODOS EN CARRERA!

LA JUSTICIA ELECTORAL DE SANTA CRUZ OFICIALIZÓ TODOS LOS CANDIDATOS QUE PIDIERON PARTICIPAR DE LAS ELECCIONES POR LA INTENDENCIA DE CALETA OLIVIA. ADEMÁS, HABRÁ UN ALUVIÓN DE BOLETAS A CONCEJALES. 64 LISTAS FUERON HABILITADAS QUE SUMARON MÁS DE 320 CANDIDATOS PARA 5 BANCAS.

 

ESTOS SON LOS CANDIDATOS A INTENDENTE

TRAS EL ATAQUE

LOS PERROS QUE AGREDIERON A LA VECINA SERÁN SOMETIDOS A EUTANASIA

 

FÚTBOL FEMENINO

60 EQUIPOS DE LA REGIÓN EN EL TORNEO ARMELINDA ROJAS

COBERTURA ESPECIAL

LA INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA PROYECTA SU FUTURO CON UN MARCADO OPTIMISMO

DURANTE 4 DÍAS, LA OPINIÓN AUSTRAL DESPLEGÓ TODA LA COBERTURA DE LA MÁXIMA CUMBRE DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GAS DEL PAÍS.

COMODORO RIVADAVIA

EXPECTATIVA POR LA NOVENA EXPO INDUSTRIAL

EN ESTA NOTA Tapas

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