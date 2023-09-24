CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 27 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

 

PRODUCCIÓN

AVANZA EL PROYECTO DE UNA BODEGA CALETENSE

DECISIÓN NACIONAL

FINAL PARA LA PESCA DEL LANGOSTINO

POR RECOMENDACIÓN DEL INIDEP, EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO DETERMINÓ EL CIERRE DE LA ZAFRA, EN AGUAS NACIONALES, DEL CRUTÁCEO. LOS NÚMEROS NO LLEGARÍAN A IGUALAR LAS CAPTURAS DE 2022.

LA GOBERNADORA EN LA OPINIÓN AUSTRAL

ALICIA: “VOY A APOYAR A MI PROVINCIA SIEMPRE”

EN UN MANO A MANO CON EUGENIA MARÍA RODRÍGUEZ Y PABLO MANUEL, LA GOBERNADORA HABLÓ DE TODO, UN REPASO DE LAS DIFICULTADES Y DESAFÍOS QUE ATRAVESÓ EN SU GESTIÓN Y LO QUE ESPERA PARA EL FUTURO.

PANORAMA POLÍTICO

¡REAPARECIERON! POR JORGE CICUTTIN

REPUDIABLE

LO AGREDIERON EN PATOTA PARA ROBARLE Y LO DEJARON SIN ROPA

LIGA NORTE

GOLEADA DE CAMIONEROS RETRASÓ EL FESTEJO DE OLIMPIA JR.

CAMINO A LA INTENDENCIA

EUGENIO QUIROGA: “CALETA OLIVIA NECESITA UN NORTE”

EL VICEGOBERNADOR Y CANDIDATO A INTENDENTE HABLÓ CON LU12 AM680 SOBRE SU PROYECTO PARA LA CIUDAD. LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y NUEVAS ACTIVIDADES.

EN ESTA NOTA Tapas

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