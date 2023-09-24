CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 27 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
PRODUCCIÓN
AVANZA EL PROYECTO DE UNA BODEGA CALETENSE
DECISIÓN NACIONAL
FINAL PARA LA PESCA DEL LANGOSTINO
POR RECOMENDACIÓN DEL INIDEP, EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO DETERMINÓ EL CIERRE DE LA ZAFRA, EN AGUAS NACIONALES, DEL CRUTÁCEO. LOS NÚMEROS NO LLEGARÍAN A IGUALAR LAS CAPTURAS DE 2022.
LA GOBERNADORA EN LA OPINIÓN AUSTRAL
ALICIA: “VOY A APOYAR A MI PROVINCIA SIEMPRE”
EN UN MANO A MANO CON EUGENIA MARÍA RODRÍGUEZ Y PABLO MANUEL, LA GOBERNADORA HABLÓ DE TODO, UN REPASO DE LAS DIFICULTADES Y DESAFÍOS QUE ATRAVESÓ EN SU GESTIÓN Y LO QUE ESPERA PARA EL FUTURO.
PANORAMA POLÍTICO
¡REAPARECIERON! POR JORGE CICUTTIN
REPUDIABLE
LO AGREDIERON EN PATOTA PARA ROBARLE Y LO DEJARON SIN ROPA
LIGA NORTE
GOLEADA DE CAMIONEROS RETRASÓ EL FESTEJO DE OLIMPIA JR.
CAMINO A LA INTENDENCIA
EUGENIO QUIROGA: “CALETA OLIVIA NECESITA UN NORTE”
EL VICEGOBERNADOR Y CANDIDATO A INTENDENTE HABLÓ CON LU12 AM680 SOBRE SU PROYECTO PARA LA CIUDAD. LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y NUEVAS ACTIVIDADES.
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