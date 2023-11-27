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CALETA OLIVIA. RECLAMO POR LA FALTA DE AGUA
PABLO CARRIZO: “NO HAY LUGARES PARA LOS APROVECHADORES”
EL INTENDENTE ELECTO SÉ SUMÓ A LA MARCHA VECINAL EN RECLAMO POR LA FLATA DE AGUA . AFIRMÓ QUEJUNTO AL GOBERNADOR ELECTO CLAUDIO VIDAL YA TRABAJAN EN ALTERNATIVAS PARA DAR RESPUESTAS DEFINITIVAS.
CHUBUT. EL GOBERNADOR ELECTO “A FONDO”
IGNACIO “NACHO” TORRES ANTICIPÓ QUE “NO PODRÁ PAGAR LOS AGUINALDOS” POR LA BAJA DE COPARTICIPACIÓN
INFLACIÓN. GOLPE AL BOLSILLO
SUBA DE HASTA UN 15% EN NAFTAS Y DIESEL
ENTREVISTA EXCLUSIVA. BALANCE DE GESTIÓN
EUGENIO QUIROGA: “SANTA CRUZ TIENE ESTABILIDAD ECONÓMICA Y PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO A FUTURO”.
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