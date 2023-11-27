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CALETA OLIVIA. RECLAMO POR LA FALTA DE AGUA

PABLO CARRIZO: “NO HAY LUGARES PARA LOS APROVECHADORES”

EL INTENDENTE ELECTO SÉ SUMÓ A LA MARCHA VECINAL EN RECLAMO POR LA FLATA DE AGUA . AFIRMÓ QUEJUNTO AL GOBERNADOR ELECTO CLAUDIO VIDAL YA TRABAJAN EN ALTERNATIVAS PARA DAR RESPUESTAS DEFINITIVAS.

 

CHUBUT. EL GOBERNADOR ELECTO “A FONDO”

IGNACIO “NACHO” TORRES ANTICIPÓ QUE “NO PODRÁ PAGAR LOS AGUINALDOS” POR LA BAJA DE COPARTICIPACIÓN

 

INFLACIÓN. GOLPE AL BOLSILLO

SUBA DE HASTA UN 15% EN NAFTAS Y DIESEL

 

ENTREVISTA EXCLUSIVA. BALANCE DE GESTIÓN

EUGENIO QUIROGA: “SANTA CRUZ  TIENE ESTABILIDAD ECONÓMICA Y PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO A FUTURO”.

EN ESTA NOTA Tapas

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