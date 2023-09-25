CAMINO A LAS URNAS
FALTAN 26 DÍAS PARA LAS ELECCIONES
HOSPITAL ZONAL
ORGANIZAN ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN EN LA CIUDAD DE CALETA OLIVIA.
EL MENOR IMPLICADO EN EL CRIMEN DEL PEÓN RURAL DE LAS HERAS FUE DECLARADO “IMPUTABLE”
MUERTE DE FRANCISCO, DESGARRADOR TESTIMONIO DE LA MAMÁ: “SUS DERECHOS FUERON VIOLADOS”
RÍO GALLEGOS
ATRAPARON A UNA EXPOLICÍA QUE INTENTÓ ROBAR UNA CARTERA
COBERTURA DE LA OPINIÓN AUSTRAL EN CASA SANTA CRUZ
ALICIA PRESENTÓ SUS “HECHOS PARA CRECER”
EN BUENOS AIRES, LA GOBERNADORA REALIZÓ UN BALANCE DE SUS OCHO AÑOS DE GESTIÓN. LA SEMANA PASADA LO HIZO EN RÍO GALLEGOS. “CUANDO HAY GANAS Y FUERZAS, LA ADVERSIDAD SE VENCE”, ASEGURÓ. PARTICIPARON, ENTRE OTROS, REPRESENTANTES DE EMPRESAS PRODUCTIVAS.
COMODORO RIVADAVIA
SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL VALOR DEL BOLETO URBANO
FUTSAL
SE CONCRETÓ UNA NUEVA FECHA EN EL MIRTA REARTE
GRIPE AVIAR
EN 20 DÍAS SE ENTERRARON 78 LOBOS MARINOS EN CALETA
A UN MES DEL COLAPSO
ESTE VIERNES PODRÍA QUEDAR HABILITADA LA RUTA 3
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario