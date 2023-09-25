CAMINO A LAS URNAS

FALTAN 26 DÍAS PARA LAS ELECCIONES

 

HOSPITAL ZONAL

ORGANIZAN ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN EN LA CIUDAD DE CALETA OLIVIA.

EL MENOR IMPLICADO EN EL CRIMEN DEL PEÓN RURAL DE LAS HERAS FUE DECLARADO “IMPUTABLE”

MUERTE DE FRANCISCO, DESGARRADOR TESTIMONIO DE LA MAMÁ: “SUS DERECHOS FUERON VIOLADOS”

 

RÍO GALLEGOS

ATRAPARON A UNA EXPOLICÍA QUE INTENTÓ ROBAR UNA CARTERA

 

COBERTURA DE LA OPINIÓN AUSTRAL EN CASA SANTA CRUZ

ALICIA PRESENTÓ SUS “HECHOS PARA CRECER”

EN BUENOS AIRES, LA GOBERNADORA REALIZÓ UN BALANCE DE SUS OCHO AÑOS DE GESTIÓN. LA SEMANA PASADA LO HIZO EN RÍO GALLEGOS. “CUANDO HAY GANAS Y FUERZAS, LA ADVERSIDAD SE VENCE”, ASEGURÓ. PARTICIPARON, ENTRE OTROS, REPRESENTANTES DE EMPRESAS PRODUCTIVAS.

COMODORO RIVADAVIA

SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL VALOR DEL BOLETO URBANO

FUTSAL

SE CONCRETÓ UNA NUEVA FECHA EN EL MIRTA REARTE

GRIPE AVIAR

EN 20 DÍAS SE ENTERRARON 78 LOBOS MARINOS EN CALETA

A UN MES DEL COLAPSO

ESTE VIERNES PODRÍA QUEDAR HABILITADA LA RUTA 3

EN ESTA NOTA Tapas

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