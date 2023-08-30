JUSTICIA POR LA FAMILIA GARCÍA

CONMOVEDORA MARCHA TRAS SUSPENDERSE LA AUDIENCIA PRELIMINAR AL IMPUTADO POR EL ACCIDENTE FATAL

 

OPERATIVO “ALIANZA AUSTRAL”: HAY FUNCIONARIOS PÚBLICOS IMPUTADOS POR EL CONTRABANDO BINACIONAL

 

LA MINISTRA “KELLY” OLMOS DIO DETALLES DEL BONO A TRABAJADORES: MULTAS Y PROHIBICIÓN PARA COMPRAR DÓLARES

 

ALLANAMIENTO

FUERON POR UN ROBO Y ENCONTRARON MARIHUANA

 

ALERTA TOTAL EN COMODORO RIVADAVIA

GRIETAS EN LA RUTA 3: ¿PUEDE HABER DERRUMBE?

“SÓLO HAY QUE VER CUÁNDO SE CAERÁ TODO ESTO”, SENTENCIÓ JULIO OTERO, TITULAR DE VIALIDAD NACIONAL DISTRITO CHUBUT. LA RUTA PERMANECE CORTADA.

LAS GRIETAS SE HAN AGRAVADO Y SE PREPARA UN PLAN DE CONTINGENCIA.

 

ALLANAMIENTO

FUERON POR UN ROBO Y ENCONTRARON MARIHUANA

 

GOROSITO

COTILLO: “HACE 19 AÑOS QUE NO SE LE HACÍA NADA AL MONUMENTO”

 

ARGENTINO FUTSAL

CALETA Y COMODORO COMPITEN EN MENDOZA

 

ENCUENTRO EN EL CALAFATE

VIZZOTTI ESTUVO EN EL CONGRESO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA

 

MIRA TAMBIÉN

NUEVO HALLAZGO

CRECE LA PREOCUPACIÓN POR EL BROTE DE GRIPE AVIAR

EN ESTA NOTA Tapas

Leé más notas de La Opinión Austral