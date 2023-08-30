JUSTICIA POR LA FAMILIA GARCÍA
CONMOVEDORA MARCHA TRAS SUSPENDERSE LA AUDIENCIA PRELIMINAR AL IMPUTADO POR EL ACCIDENTE FATAL
OPERATIVO “ALIANZA AUSTRAL”: HAY FUNCIONARIOS PÚBLICOS IMPUTADOS POR EL CONTRABANDO BINACIONAL
LA MINISTRA “KELLY” OLMOS DIO DETALLES DEL BONO A TRABAJADORES: MULTAS Y PROHIBICIÓN PARA COMPRAR DÓLARES
ALLANAMIENTO
FUERON POR UN ROBO Y ENCONTRARON MARIHUANA
ALERTA TOTAL EN COMODORO RIVADAVIA
GRIETAS EN LA RUTA 3: ¿PUEDE HABER DERRUMBE?
“SÓLO HAY QUE VER CUÁNDO SE CAERÁ TODO ESTO”, SENTENCIÓ JULIO OTERO, TITULAR DE VIALIDAD NACIONAL DISTRITO CHUBUT. LA RUTA PERMANECE CORTADA.
LAS GRIETAS SE HAN AGRAVADO Y SE PREPARA UN PLAN DE CONTINGENCIA.
ALLANAMIENTO
FUERON POR UN ROBO Y ENCONTRARON MARIHUANA
GOROSITO
COTILLO: “HACE 19 AÑOS QUE NO SE LE HACÍA NADA AL MONUMENTO”
ARGENTINO FUTSAL
CALETA Y COMODORO COMPITEN EN MENDOZA
ENCUENTRO EN EL CALAFATE
VIZZOTTI ESTUVO EN EL CONGRESO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA
NUEVO HALLAZGO
CRECE LA PREOCUPACIÓN POR EL BROTE DE GRIPE AVIAR
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