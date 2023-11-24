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CALETA OLIVIA. UNA HISTORIA REPETIDA

VUELVE EL AGUA, PERO LENTAMENTE

 

LEGISLATURA. ERA LA ÚLTIMA SESIÓN

DIPUTADOS: SIN QUÓRUM, DESPEDIDA Y RECONOCIMIENTOS

EL VICEGOBERNADOR EUGENIO QUIROGA LAMENTÓ QUE NO SE HUBIERA PODIDO TRATAR EL PRESUPUESTO. EL SER Y LA UCR NO ESTUVIERON PRESENTES. “HAN SIDO CUATRO AÑOS DIFÍCILES”, DIJO QUIROGA Y AGRADECIÓ TANTO A LOS DIPUTADOS COMO A LOS TRABAJADORES “QUE PUSIERON EL HOMBRO”.

 

DEFINICIONES

CLAUDIO VIDAL QUITARÁ ÁREAS A YPF Y SE LAS DARÁ A LAS PYMES

 

CENSO 2022: CÓMO ES LA SITUACIÓN HABITACIONAL EN LA PROVINCIA

 

CAMBIO DE GESTIÓN. SIGUE LA TRANSICIÓN

EQUIPOS DE MILEI Y DEL GOBIERNO EN ÁREAS CLAVE, COMENZARON EL TRASPASO DE MANDO

 

RECUERDO DE YPF PRIVATIZADA

JUAN PABLO LUQUE: “COMODORO FUE UN PUEBLO FANTASMA”

 

JUEGOS DE LA ARAUCANÍA

SANTA CRUZ OBTUVO SU MEJOR LUGAR EN EL MEDALLERO

 

122° ANIVERSARIO

COMENZÓ LA “EXPO GOROSITO” EN SALA LILIANA VENANZI

EN ESTA NOTA Tapas

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