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CALETA OLIVIA. UNA HISTORIA REPETIDA
VUELVE EL AGUA, PERO LENTAMENTE
LEGISLATURA. ERA LA ÚLTIMA SESIÓN
DIPUTADOS: SIN QUÓRUM, DESPEDIDA Y RECONOCIMIENTOS
EL VICEGOBERNADOR EUGENIO QUIROGA LAMENTÓ QUE NO SE HUBIERA PODIDO TRATAR EL PRESUPUESTO. EL SER Y LA UCR NO ESTUVIERON PRESENTES. “HAN SIDO CUATRO AÑOS DIFÍCILES”, DIJO QUIROGA Y AGRADECIÓ TANTO A LOS DIPUTADOS COMO A LOS TRABAJADORES “QUE PUSIERON EL HOMBRO”.
DEFINICIONES
CLAUDIO VIDAL QUITARÁ ÁREAS A YPF Y SE LAS DARÁ A LAS PYMES
CENSO 2022: CÓMO ES LA SITUACIÓN HABITACIONAL EN LA PROVINCIA
CAMBIO DE GESTIÓN. SIGUE LA TRANSICIÓN
EQUIPOS DE MILEI Y DEL GOBIERNO EN ÁREAS CLAVE, COMENZARON EL TRASPASO DE MANDO
RECUERDO DE YPF PRIVATIZADA
JUAN PABLO LUQUE: “COMODORO FUE UN PUEBLO FANTASMA”
JUEGOS DE LA ARAUCANÍA
SANTA CRUZ OBTUVO SU MEJOR LUGAR EN EL MEDALLERO
122° ANIVERSARIO
COMENZÓ LA “EXPO GOROSITO” EN SALA LILIANA VENANZI
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