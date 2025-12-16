Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fundación Leer celebró la cuarta edición del Premio al Chico Más Lector, que distingue a niñas, niños y adolescentes que más libros leyeron durante el año en la plataforma gratuita desafioelclub.leer.org. En esta oportunidad, participaron chicos y chicas de entre 7 y 17 años, representantes de cada provincia argentina, quienes fueron reconocidos por su compromiso sostenido con la lectura. Gracias al apoyo de la empresa Newmont, se otorgó un premio especial destinado al lector o lectora destacada de las localidades de Perito Moreno, Los Antiguos y Lago Posadas.

La ganadora fue Ariana Asevey, de 10 años, alumna de la Escuela Provincial Primaria Rural Nº 42 “Patrulla Soberanía” de Lago Posadas, provincia de Santa Cruz. Como reconocimiento, Ariana recibirá 20 libros para su biblioteca personal y una biblioteca móvil con 100 libros que será destinada a su institución educativa, fortaleciendo el acceso a la lectura en su comunidad.

Al respecto, la directora ejecutiva de Fundación Leer, Patricia Mejalelaty, subrayó: “El acceso al libro es uno de los aspectos clave en la formación de lectores autónomos y competentes. Un niño o niña que lee más, leerá mejor. Desafío Leer ofrece el acceso a libros de calidad para que los chicos se entusiasmen con la lectura y lean más durante todo el año. Al democratizar el acceso al libro, se forman lectores para toda la vida”.

El Club es una plataforma digital y gratuita creada por Fundación Leer, destinada a docentes, bibliotecarios, familias y estudiantes de todo el país. Su objetivo es fomentar el hábito lector desde edades tempranas mediante una propuesta que combina literatura, juegos y herramientas pedagógicas. El sitio ofrece más de 200 libros digitales seleccionados por especialistas en literatura infantil, junto con trivias, actividades y guías de lectura.

A través del sitio web, docentes y bibliotecarios pueden crear clubes de lectura, acceder a recursos educativos descargables —como videos de autores, guías y talleres— y realizar el seguimiento del progreso lector de sus grupos. Cada quince días, la plataforma se renueva con nuevas lecturas y desafíos.

Desde su lanzamiento, la plataforma tuvo un impacto significativo a nivel nacional: 266.626 niñas y niños participaron del programa, se leyeron 866.173 libros y se acumularon 117.589 horas de lectura. Los premios se otorgan a partir del registro de libros leídos por cada participante en la plataforma oficial.