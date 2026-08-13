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Las condiciones invernales volvieron a poner a prueba a quienes transitan por las rutas del oeste de Santa Cruz. En las últimas horas, personal de la División Unidad Operativa Caminera Tehuelches debió intervenir ante dos situaciones protagonizadas por vehículos que quedaron afectados por la acumulación de nieve y la formación de bardones sobre sectores de la Ruta Provincial N.º 39.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo se inició luego de que los efectivos recibieran un aviso sobre una camioneta que había quedado encajada en un cordón de nieve, aproximadamente a 25 kilómetros del sector de la Ruta Provincial N.º 39, en dirección oeste hacia Lago Posadas.

La situación requirió la intervención del personal caminero debido a las dificultades que presentaba el terreno. La acumulación de nieve había generado sectores de circulación compleja, con grandes bardones que dificultaban el desplazamiento normal de los vehículos y aumentaban el riesgo de que otros conductores quedaran atrapados.

Un vecino en la parte trasera de su auto. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Al arribar al lugar señalado, los efectivos encontraron la camioneta afectada y asistieron a la mujer que se encontraba en su interior. El procedimiento permitió brindar ayuda a la conductora y evitar que permaneciera expuesta durante un período prolongado en un sector donde las condiciones climáticas pueden complicar rápidamente cualquier situación de emergencia.

Pero la intervención no terminó allí. Durante el desplazamiento por la zona, el personal policial detectó que pocos kilómetros antes otro vehículo se encontraba atravesando una situación similar.

Se trataba de un Chevrolet Corsa, que también había quedado comprometido por la presencia de nieve acumulada y las características del terreno. Los efectivos procedieron a brindar asistencia al conductor y colaborar para que pudiera superar la situación.