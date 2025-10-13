Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División Unidad Operativa Caminera Tehuelches desplegó este fin de semana un amplio operativo sobre la Ruta Nacional N° 40, donde además de realizar controles preventivos y patrullajes en distintos tramos, entregó medicamentos a un estanciero de la zona rural, reafirmando así su rol de acompañamiento a las comunidades más alejadas.

En una jornada extensa, el personal policial llevó adelante un conjunto de acciones tendientes a garantizar la seguridad vial y el bienestar de los pobladores que transitan o habitan en sectores rurales. Los controles comenzaron temprano, con paradas preventivas entre la bajada El Milagro y el empalme con la Ruta Provincial N° 103, donde se verificó documentación, condiciones mecánicas de los vehículos y cumplimiento de las normas de tránsito.

Durante la tarde, el operativo se trasladó hacia el sur del ámbito jurisdiccional. Allí, los efectivos patrullaron la zona de Río Onli, Pampa La Chispa, el empalme con la Ruta Provincial N° 79 y los caminos vecinales que conducen a las estancias Peninsular y Bajo Pellegrini.

El hombre junto a la medicina. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Estas tareas forman parte de las políticas permanentes de prevención y presencia activa de la Policía de Santa Cruz en los corredores rurales, donde muchas veces la distancia y el aislamiento hacen que el acompañamiento estatal resulte vital, indicaron desde la Jefatura de la fuerza de seguridad.

En el marco de ese recorrido, según pudo saber La Opinión Austral, los agentes aprovecharon para realizar una entrega muy particular: acercaron medicamentos al estanciero Modesto Luna, quien los había solicitado a través del Puesto Sanitario de Lago Posadas. Este gesto, que podría parecer menor en otros contextos, cobra un valor enorme en regiones donde el acceso a servicios de salud suele implicar varios kilómetros de viaje por caminos de ripio o condiciones climáticas adversas.