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Un hombre de 54 años que era buscado desde el miércoles 25 de noviembre fue encontrado el jueves a horas de la tarde en la Ruta Provincial N° 39. El caso ocurrió en la localidad de Lago Posadas. El ciudadano fue trasladado a un puesto sanitario, donde constataron que se encontraba bien.

La búsqueda se inició luego de que la pareja del hombre denunciara ante la Policía que S.A.B. había desaparecido. Según dijo la mujer, el hombre había salido a caminar alrededor de las 12.30 del miércoles, se dirigía hacia la estancia Cruz del Sur y el cerro El Indio, ubicados a unos tres kilómetros de la localidad, y había dicho que regresaría cerca de la medianoche.

El ciudadano nunca llegó a su casa, por lo que las autoridades desplegaron un operativo conjunto con la Comisión de Fomento y Protección Civil. Los equipos realizaron rastrillajes en vehículos, a pie y a caballo, aunque las primeras tareas no dieron resultado.

También se solicitó la presencia del Departamento de Operaciones Rurales de Perito Moreno y de la División Canes de Pico Truncado.

Finalmente, cerca de las 18 del jueves, efectivos de la Subcomisaría de Lago Posadas que participaban del operativo localizaron al hombre sobre la ruta. Luego fue llevado al puesto sanitario, donde el médico certificó que presentaba buenas condiciones físicas.