La belleza natural de los lagos Posadas y Pueyrredón, en el noroeste de Santa Cruz, volvió a ser escenario de controles de rutina que buscan proteger la fauna ictícola de la región. Durante el último fin de semana, personal de la Policía provincial junto a inspectores de Pesca Continental realizaron una recorrida de fiscalización que arrojó resultados significativos: cuatro personas fueron sorprendidas infringiendo la normativa vigente al pescar con arpones en el río Oro, en una zona donde rige la veda.

Los infractores, todos mayores de edad, carecían del carnet habilitante para la actividad y se encontraban en plena extracción de peces con métodos prohibidos. Ante esta situación, las autoridades procedieron a labrar las actas de infracción correspondientes y al secuestro de los elementos utilizados, entre ellos arpones y equipos de pesca no autorizados. Desde la Comisión de Fomento Lago Posadas recordaron que la normativa actual prohíbe la pesca en ríos y desembocaduras en un radio de 100 metros a ambas márgenes hasta el próximo 1 de octubre inclusive.

La recorrida de control no se limitó a la detección de infracciones. También se fiscalizó a pescadores que se encontraban sobre el lago, constatando que la mayoría contaba con los permisos correspondientes, lo que da cuenta de un mayor nivel de conciencia entre quienes realizan la actividad de manera recreativa o deportiva.