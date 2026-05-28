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En medio de las bajas temperaturas y las complejas condiciones que suelen presentar las rutas santacruceñas durante las noches patagónicas, personal del Distrito Vial Perito Moreno protagonizó un nuevo operativo de asistencia que permitió auxiliar a un camión que había quedado varado sobre la banquina, en cercanías de Bajo Caracoles.

El procedimiento se desarrolló durante la noche del miércoles alrededor de las 21:00 horas, en un tramo ubicado aproximadamente a 10 kilómetros de esa pequeña localidad santacruceña, uno de los puntos estratégicos sobre las extensas rutas del interior provincial.

Según pudo saber La Opinión Austral, el transporte pesado había quedado detenido sobre la banquina y necesitaba asistencia para poder retomar condiciones seguras de circulación. Frente a esta situación, trabajadores viales se desplazaron rápidamente hacia el sector para llevar adelante las tareas de auxilio correspondientes.

El estado en el que había quedado la unidad. FOTO: VIALIDAD PROVINCIAL

El operativo demandó coordinación y trabajo conjunto del personal, que logró intervenir de manera eficiente para resolver el inconveniente sin mayores complicaciones.

Aunque no trascendieron detalles específicos sobre las causas que provocaron la detención del camión, este tipo de episodios suele repetirse con frecuencia en las rutas de Santa Cruz debido a factores climáticos, desperfectos mecánicos o dificultades derivadas de las largas distancias que recorren diariamente los transportistas.

“Gracias al rápido accionar y al trabajo coordinado del personal, se realizaron las tareas correspondientes para brindar asistencia, logrando resolver la situación de manera exitosa”, señalaron oficialmente tras el operativo.