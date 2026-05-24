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Una tarde que pudo terminar en tragedia se transformó en un enorme susto para un grupo familiar que volcó mientras circulaba por la Ruta Provincial 103, en cercanías de Lago Posadas, en el noroeste santacruceño. El accidente ocurrió durante la jornada del sábado y movilizó a personal de la División Unidad Operativa Caminera Tehuelches, servicios sanitarios y efectivos policiales de la zona.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el siniestro se registró a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 103, un tramo caracterizado por largas distancias, escasa circulación y condiciones cambiantes del terreno patagónico. Allí, por causas que ahora intentan establecerse con mayor precisión, el conductor de una camioneta Mitsubishi perdió el control del rodado y terminó protagonizando un vuelco.

En el vehículo viajaban cuatro adultos pertenecientes a un mismo grupo familiar. Afortunadamente, pese a la violencia del accidente y a las complicaciones que suelen presentar este tipo de rutas provinciales, no se registraron lesiones de consideración entre los ocupantes.

La noticia generó alivio tanto entre los rescatistas como entre allegados de los involucrados, ya que en caminos de ripio o sectores alejados de centros urbanos un vuelco puede tener consecuencias graves debido a las demoras en la asistencia o a las bajas temperaturas que suelen afectar la región.

Las autoridades trabajando en el lugar. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Tras recibir el alerta, personal de la Unidad Operativa Caminera Tehuelches se trasladó rápidamente hacia el lugar junto a equipos sanitarios. Una vez en el sitio del accidente, los efectivos brindaron asistencia inmediata a los ocupantes y colaboraron en las tareas para estabilizar y volver a colocar el vehículo sobre sus ruedas.

Posteriormente, una grúa arribó al sector para concretar el traslado de la unidad siniestrada, mientras conocidos de la familia también llegaron hasta el lugar para auxiliar a los damnificados y acompañarlos tras el episodio.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que el trabajo coordinado permitió resolver la situación sin mayores complicaciones y garantizar condiciones de seguridad en el sector mientras se desarrollaban las maniobras de asistencia y remoción del rodado.