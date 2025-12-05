Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El barrio Güemes de Las Heras fue escenario, en las últimas horas, de un intenso despliegue policial tras la denuncia de un robo ocurrido durante la madrugada del 3 de diciembre. La rápida intervención de la Comisaría Segunda y la articulación con la División de Investigaciones permitió no solo reconstruir parte de lo sucedido gracias a cámaras particulares, sino también concretar un allanamiento que terminó con el recupero de los elementos robados y nuevas pistas para identificar a los responsables.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el damnificado advirtió el ilícito cerca del mediodía, cuando constató que faltaban un tubo de gas gris y una soldadora MIG 250 marca Dogo, de color amarillo, ambos sustraídos mientras la vivienda permanecía sin actividad. La primera alerta llegó de la mano de un vecino que, revisando las cámaras de seguridad particulares, detectó movimientos sospechosos alrededor de las dos de la madrugada y no dudó en informar al propietario. Este aporte vecinal, cada vez más frecuente en barrios que se organizan frente a distintos hechos delictivos, resultó fundamental para orientar las primeras diligencias.

La denuncia fue rápidamente elevada al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Las Heras, que dispuso medidas investigativas para esclarecer el hecho. A partir de allí, comenzó un trabajo coordinado entre la Comisaría Segunda y la División de Investigaciones, quienes relevaron la zona, tomaron testimonios y analizaron imágenes aportadas por frentistas.

Un móvil policial afuera del domicilio. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Las tareas derivaron, ya por la noche del mismo 3 de diciembre, en una orden de allanamiento librada en el marco de la causa “S/ Denuncia Hurto”. El operativo se llevó adelante a las 23:50 en un inmueble ubicado también dentro del barrio Güemes, en la manzana 224, donde se presumía que podrían hallarse los elementos robados o indicios vinculantes.

El resultado fue positivo: dentro de la vivienda se encontraron tanto el tubo de gas como la soldadora denunciada horas antes. Además, los efectivos incautaron diversas prendas de vestir consideradas relevantes para el avance investigativo, posiblemente utilizadas por los autores del hecho durante la madrugada. Todo lo secuestrado quedó a disposición del magistrado interviniente para su análisis y posterior determinación de medidas procesales.

Si bien todavía no se logró identificar plenamente a los responsables, los investigadores sostienen que el aporte de las cámaras particulares y la ubicación de los elementos en un radio cercano al lugar del robo ofrecen un marco sólido para continuar con las diligencias.